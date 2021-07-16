Авакова прибрали тому, що він не став би придушувати масові протести, — екс-нардеп

Рішення про відставку екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було прийнято Зеленським після його зустрічі з Ангелою Меркель в Берліні. Про це «ФАКТАМ» заявив народний депутат восьмого скликання Ігор Мосійчук, який особисто знайомий з колишнім міністром.

Він звернув увагу, що зустріч Зеленського і Меркель тривала чотири години, тоді як обговорення кола питань, про які повідомлялося в ЗМІ, зайняло б від сили 20 хвилин.

«У мене є тверде переконання: Зеленському нав'язували так звану „формулу Штайнмайера“ — механізм поетапної реалізації ряду положень другої Мінської угоди, що стосуються надання окремим районам Донецької та Луганської областей України особливого статусу і проведення на цих територіях місцевих виборів. Відповідно до цієї формули спочатку на тимчасово окупованій території потрібно провести місцеві вибори за українськими законами. І тільки потім, якщо ці вибори визнає світова спільнота, з ОРДЛО повинні бути виведені російські війська», — сказав Мосійчук.

На його думку, зміни до Конституції, які знадобиться внести в рамках «формули Штайнмайера», будуть супроводжуватися протестами громадянського суспільства.

«Хто повинен стримувати протестуючих? Аваков точно не став би цього робити. Багато хто з його соратників буде учасниками цих протестів. Арсен Борисович не зможе їм протистояти. Саме тому влада підготувала нового міністра внутрішніх справ», — вважає екс-нардеп.

Повний текст інтерв'ю Мосійчука читайте в «ФАКТАХ».

фото МВС

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