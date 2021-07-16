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Політика

Авакова навряд чи відправили б у відставку через справу Шеремета, — екс-нардеп

21:42 16 липня 2021
Авакова навряд чи відправили б у відставку через справу Шеремета,&nbsp;— екс-нардеп

Справа Шеремета навряд чи могло стати основною причиною відставки Арсена Авакова, незважаючи на попередні заяви Володимира Зеленського про те, що розслідування цієї справи Шеремета для Авакова може стати своєрідним маркером. Про це «ФАКТАМ» заявив народний депутат восьмого скликання Ігор Мосійчук.

Він нагадав, що незважаючи на те, що Аваков брав розслідування справи на контроль, матеріали кримінального провадження на стіл міністру поклав Євген Коваль — перший заступник голови Національної поліції України, який до того ж є людиною Зеленського.

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«Якби Арсену Борисовичу пред'явили претензії у можливому провалі справи Шеремета, він би запросто міг відповісти: „Ви ж усунули від розслідування всіх моїх людей. А Коваль — людина президента“», — констатував співрозмовник «ФАКТІВ».

Повний текст інтерв'ю Ігоря Мосійчука читайте в «ФАКТАХ».

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