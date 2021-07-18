Італійське ЗМІ пише про боротьбу адвокатів Медведчука з приводу продовження йому домашнього арешту

Адвокати народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа-За життя» Віктора Медведчука подали апеляцію на рішення київського суду про продовження домашнього арешту до 7 вересня, пише італійське видання Agenzia Nova.

ЗМІ посилається на заяву народного депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна.

«Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту. Чи можуть судді Апеляційного суду прийняти законне й справедливе рішення? Це буде цікавий процес», — цитує італійське видання народного депутата.

Нагадаємо, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко пояснила, що стало приводом для подачі такої заяви.

«Закон встановлює певні критерії для того, щоб рішення слідчого судді було законним. Ця законність рішення, обгрунтованість рішення та його вмотивованість. Сторона захисту й в ході судового засідання, й зі змісту повного тексту судового рішення побачила, що були порушені всі критерії — і законність, і обгрунтованість, і вмотивованість. Тому ми й сформулювали наші доводи про порушення всіх цих критеріїв», — сказала Лариса Чередниченко.

За її словами, матеріали захисту слідчий суддя проігнорував.

Нагадаємо, 9 липня Печерський райсуд Києва продовжив термін домашнього арешту Віктору Медведчуку до 7 вересня. Крім того, напередодні суд прийняв рішення про продовження строків слідства у справі глави політради «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter