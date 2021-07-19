В ОП розглядають трьох кандидатів на посаду голови КМДА замість Кличка

У Зеленського, який під час недавньої прес-конференції критикував мера Києва Віталія Кличка, не залишили ідею звільнення столичного міського голови з посади голови КМДА.

Як повідомляють джерела «Страны», на Банковій наразі розглядаються три кандидатури.

Серед них — перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба. До речі, Віталій Кличко свого часу говорив, що його рекомендував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Другий кандидат — Юрій Голік. Він — один з головних координаторів і піарників проекту «Велике будівництво». І завершує трійку представниця Кабінету міністрів у парламенті народний депутат Олена Шуляк. Народна обраниця у минулому мала відношення до будівельного бізнесу.

Джерела видання відзначають, що остаточне рішення щодо звільнення Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації ще не ухвалено. Як, власне, не визначена і дата. Проте, імовірність цього висока.

«Але є юридичні моменти: чи має право президент розділяти посади міського голови і голови КМДА. Хоча юристи на Банковій схиляються до думки, що має право», — відзначило джерело, на який посилається видання. На його думку, якщо і змінювати керівника КМДА, то новим очільником має стати «потужний кадр, який повністю обнулить Кличка, який залишається мером».

«Але є сумніви, що з цим завданням впораються кандидати, які зараз розглядаються», — додало поінформоване джерело.

Нагадаємо, що наприкінці весни цього року силовики проводили слідчі дії у низці департаментів КМДА, а потім прийшли з обшуками у будинок, де мешкає Віталій Кличко. Мер Києва дізнався про це, повернувшися з пробіжки, і розповів журналістам, що правоохоронці дзвонили у двері його квартири.

Фото Віталія Кличка із соціальних мереж.

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