Літак, на якому літав нардеп від ОПЗЖ Козак, виставлено на продаж

Літак Gulfstream G450, на якому, за даними ЗМІ, літав народний депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» Тарас Козак, виставлено на продаж. Відповідне оголошення з'явилося на сайті Controller.

Ціна повітряного судна не вказана, але водночас оприлюднена вся технічна характеристика літака 2014 року випуску.

Нагадаємо, 29 січня за ініціативою СБУ Рада національної безпеки та оборони наклала санкції на літак Gulfstream G450. Після накладення санкцій судно не може більше входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України, брати пасажирів та інше.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти Козака, заблокувавши таким чином мовлення телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK. Згідно з указом, який набув чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років, що передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

26 лютого журналісти закритих президентом Володимиром Зеленським телеканалів об'єдналися й створили новий телеканал — «Перший Незалежний», засновниками якого стала група журналістів раніше закритих телеканалів. Однак через годину після початку мовлення телеканал був відключений від ефіру.

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