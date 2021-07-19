Зустрічі Путіна та Зеленського не буде: польське ЗМІ назвало причину

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна не відбудеться доти, доки триватиме переслідування голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, вважає польське видання «Креси 24».

Так, у виданні процитували прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова: «Що ускладнює реалізацію ідеї двосторонньої зустрічі: крім головного, щодо невиконання Мінських домовленостей, це те, що президент Зеленський з самого початку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, який встановлює порядок і демократію в його країні, і, звичайно ж, таке ставлення явно не корелює з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, з бажанням позбутися успішних політичних опонентів шляхом порушення кримінальної справи».

Польське видання «Креси 24», коментуючи промову Пєскова, вважає, що він мав на увазі боротьбу Зеленського з російською пропагандою в Україні та порушення кримінальної справи проти відверто проросійських політиків, лідерів партії ОПЗЖ Віктора Медведчука й Тараса Козака.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва продовжив термін домашнього арешту Віктору Медведчуку до 7 вересня. Крім того, напередодні суд прийняв рішення про продовження строків слідства у справі Віктора Медведчука.

Також повідомлялося, що перший заступник генерального прокурора Роман Говда порушив закон, не подавши вчасно клопотання про продовження запобіжного заходу у справі глави політради партії ОПЗЖ, народного депутата Віктора Медведчука.

Захист Медведчука подавав клопотання про відвід прокурора та судді, однак їм було відмовлено. У партії ОПЗЖ дії судді назвали політично мотивованими.

Сам політик вважає, що немає ніяких підстав для продовження його справи та продовження запобіжного заходу.

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