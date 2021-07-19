«Велике будівництво»: у зачиненому 10 років тому спорткомплексі «Вимпел» у Балаклії стартувала реконструкція

Стартували демонтажні роботи у спортивно-оздоровчому комплексі «Вимпел» у Балаклії Харківської області. В межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» об’єкт, який було зачинено 10 років тому через аварійний стан, буде реконструйовано й приведено у відповідність до сучасних стандартів. Про це повідомив спікер Харківської ОДА Влад Сакович.

На об’єкті щодня працюють від 30 до 40 будівельників. Зараз будівельники розбирають чашу басейну. Після цього розпочнуться зовнішні види робіт, а також підготовка ліфтових шахт.

Після реконструкції потужність спортивного закладу складе від 200 осіб на годину. Також у закладі облаштують усі умови інклюзії, зокрема, у 3-поверховій будівлі спорткомплексу буде встановлено 2 ліфти.

«Тепер ми зможемо приймати змагання також з паралімпійських видів спорту, обласні та регіональні. До цього людей на візках ми підіймали на руках. Після реконструкції в нас буде працювати ліфт, який доставлятиме людей у спортзалу та басейн», — зазначив директор спорткомплексу Ростислав Кравчук.



Основну частину коштів на проведення робіт виділено з державного бюджету — 60 млн грн, також до співфінансування долучилися обласний та місцевий бюджети. Планується додатково залучити субвенцію в розмірі 10 млн грн.

За словами голови Ізюмської районної державної адміністрації Степана Масельського, розробляти проєкт реконструкції стали ще у 2016 році, проте розпочати його реалізацію вдалося лише після старту «Великого будівництва» за сприяння очільниці області Айни Тимчук.

«Пройшло вже 10 років, як було закрито басейн через аварійний стан. Упродовж 10 років балаклійці кожного дня мріяли, щоб розпочалася реконструкція», — розповів Масельський.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що протягом року планується побудувати, реконструювати та відремонтувати 80 стадіонів та 29 басейнів.

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