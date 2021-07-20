Народні депутати Арсеній Пушкаренко, Леся Забуранна, Олександр Трухін та деякі інші «Слуги народу» не голосували за розподіл фінансування Мінрегіону на створення Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) на засіданні Комітету з питань бюджету ВР минулого тижня. Більш того, депутат Пушкаренко також погрожував голові комітету подати заяву до ДБР у зв'язку з винесенням цього рішення на голосування, пише «РБК-Україна» з посиланням на учасників засідання.

Нагадаємо, нову інспекцію створили постановою Кабміну у грудні 2020 року. Повноцінно орган зможе запрацювати, коли відомство набере хоча б 30% співробітників — а це близько 200 осіб у штатному розкладі, де понад 600 одиниць. 7 липня Кабмін прийняв розпорядження перерозподілити кошти на функціювання ДІАМ у рамках витрат на роботу Мінрегіону.

У 2021 році передбачалося виділити на це близько 71,5 млн грн. Згідно із законодавством, перерозподіл фінансування має узгодити своїм рішенням Комітет ВР з питань бюджету, нагадують журналісти.

«Однак, коли 14 липня питання про виділення грошей на ДІАМ було винесено на голосування, за словами одного з учасників засідання, стали відбуватися дивні речі», — наголошується в публікації.

Окремі подробиці описав на своїй сторінці у фейсбуці глава виконавчого комітету Ради реформ Михайло Саакашвілі.

За його словами, не голосували й активно блокували питання фінансування ДІАМ глава тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування корупції в ліквідованій ДАБІ Андрій Пузійчук («Батьківщина»), а також член комітету Арсеній Пушкаренко («Слуга народу»).

«За даними учасників, не голосували за питання також члени комітету від „слуг“ Леся Забуранна, Олександр Трухін, Любов Шпак та інші», — пише «РБК-Україна».

Як наголошується в публікації, позиція Пузійчука з питання ДАБІ та ДІАМ в цілому зрозуміла: «Він в минулому мав відношення до ряду будівельних компаній середньої руки, й тому як безпосередній представник ринку може бути цілком зацікавлений у максимальному розтягуванні процесу запуску нового органу».

Проте, як пише «РБК-Україна», відразу кілька учасників засідання звернули увагу на несподівано агресивне протистояння питанню фінансування ДІАМ з боку депутата від «Слуги народу» Арсенія Пушкаренка.

«Коли після першого голосування питання не набрало достатньої кількості голосів та глава комітету Юрій Аристов поставив його на повторне голосування, Пушкаренко не просто голосно висловлював своє невдоволення „порушенням регламенту“, а й прямо ображав присутнього на засіданні Семена Кривоноса як нелегітимно призначеного главу ДІАМ. На другий день, коли голосування все ж вдалося провести результативно, він активно погрожував Арістову заявою до Державного бюро розслідувань про нібито перевищення повноважень», — йдеться в матеріалі.

Учасники засідання відзначають, що раніше ані Пушкаренко, ані Леся Забуранна та Олександр Трухін, які також не голосували за рішення, взагалі не були помічені в зацікавленості будівельними питаннями.

Відзначається, що Пушкаренко разом з Пузійчуком є відповідальними у своїх партіях за роботу в Житомирській області. Зокрема, Пушкаренко буквально кілька місяців тому очолив Житомирський обласний осередок партії «Слуга народу».

В результаті комітет прийняв рішення без участі зазначених депутатів.

«Які ще питання, пов'язані з будівництвом або архітектурно-містобудівній контролем захочуть заблокувати „слуги“ наступного разу, належить з'ясувати вже у вересні, коли в Раді буде в другому читанні розглядатися профільний законопроєкт», — наголошується в статті.

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