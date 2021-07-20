Кирило Тимошенко: «Вакцинація проти COVID-19 стає доступною для усіх українців»

Вакцинація проти COVID-19 уже відкрита для всіх категорій українців, а центри масової вакцинації працюють сім днів на тиждень. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час селекторної наради, в якій взяли участь голови ОДА та члени Кабміну.

Зараз йде підготовка до початку комунікаційної кампанії, мета якої — донести до українців інформацію щодо доступності вакцини, зазначив заступник голови ОП. Цього тижня очікується ухвалення Міністерством охорони здоров’я рішення про перехід до 5-го етапу вакцинації.

У країні зберігається позитивна динаміка вакцинації: за минулий тиждень було зроблено 609 тис. щеплень, тоді як тижнем раніше — 560 тис. щеплень. Згідно з даними, оприлюдненими сайтом президента України, цього тижня регіони отримають ще 3,3 млн доз вакцини: 2 млн доз Moderna, 1 млн доз CoronaVac і 300 тис. доз Pfizer.

Водночас робота зі створення інфраструктури для вакцинації триває, зазначив Тимошенко. У планах — забезпечити кожний обласний центр щонайменше одним великим головним пунктом масової вакцинації.

«Крім того, центри масової вакцинації мають бути відкриті в кожному районному центрі та в містах, у яких проживає понад 100 тисяч населення», — наголосив Тимошенко.

Він також поставив завдання організувати підвезення людей до центрів масової вакцинації у всіх містах, районах та ОТГ. «Тому що треба прискорювати темпи вакцинації», — сказав він.

Під час наради було також запропоновано створити пункти щеплень на прикордонних пунктах пропуску для вакцинації усіх бажаючих.

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter