Гроші ЄБРР на «УЗ»: ЗМІ розповіли, як чиновник банку може лобіювати «своїх» підрядників

Заступник керівника офісу Європейського банку реконструкції та розвитку в Києві Марк Магалецький може бути причетний до маніпуляцій щонайменше з декількома тендерами «Укрзалізниці», які проводяться за правилами ЄБРР, пише видання «Дело». Йдеться про потенційне підтасовування результатів торгів на великих проєктах українського залізничного монополіста.

«У 2019 „УЗ“, ЄБРР і Європейський інвестиційний банк оголосили про готовність електрифікувати дві ділянки залізниці до Миколаєва — від станцій Долинська з боку Кропивницького (148 км) і Колосівка з боку Одеси (105 км). На ці цілі банкіри сумарно виділили „УЗ“ кредит на 366 млн євро. Тендер з відбору підрядника для першої фази проєкту (Долинська) оголосили у січні 2020 року. Відкриття тендерних пропозицій відбулося 4 грудня 2020 року: на тендер було отримано 5 заявок від консорціумів і 1 — від самостійної компанії», — пише «Дело».

Посилаючись на джерело в «УЗ», «Дело» відзначає, що дві компанії, які подали найнижчі цінові пропозиції, — китайська компанія і азербайджанський концерн Atef, — не відповідали ряду кваліфікаційних критеріїв оцінки, і Комітет з оцінки тендерних пропозицій запросив підтвердження ЄБРР для присудження контракту третьому учаснику тендера з найнижчою ціною пропозиції — казахстансько-турецькому консорціуму компаній Integra Construction KZ і TasYapi, які всім критеріям оцінки відповідали.

«Після обміну повідомленнями між банком і комітетом у травні 2021 року ЄБРР підтвердив свою згоду щодо присудження контракту Integra-TasYapi. Однак, як стверджує джерело, на початку липня Комітет з оцінки тендерних пропозицій „УЗ“ різко змінив свою точку зору на переможця й прийняв всі невиконані критерії азербайджанської Atef, визнавши її переможцем», — наголошується в публікації.

Посилаючись на інсайдерську інформацію в «УЗ», видання пише, що нібито вказівку змінити переможця та прийняти «непрохідні» критерії дав куратор кредитів ЄБРР, заступник голови представництва ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

Друга історія, відзначається в статті, з його участю стосується тендеру в рамках проєкту, за яким у 2019 році ЄБРР виділив «Укрзалізниці» 100 млн доларів США на модернізацію пріоритетних залізничних ліній, коли тендер виграла німецька Vossloh, обійшовши поляків.

«Після розкриття пропозицій виявилося, що Vossloh взагалі не вказала в системі ЄБРР розмір своєї цінової пропозиції — всюди стояли нулі, — повідомило „Дело“. — Ситуація з подачею позову до господарського суду в Україні щодо результатів тендеру, який проводить ЄБРР, — нововведення для вітчизняної практики. Суд першої, а потім і апеляційної інстанції задовольнив позов польської Plastwil частково, заборонивши „УЗ“ укладати договір з німецькою Vossloh. Але при цьому відмовився зобов'язувати держкомпанію підписувати контракт з поляками, оскільки мова йде про гроші ЄБРР».

Раніше ЗМІ писали, що заступник керівника київського офісу Європейського банку реконструкції та розвитку Марк Магалецький може бути причетний до корупційної схеми, пов'язаної з будівництвом окружної дороги навколо Житомира, а також з іншими дорожніми проєктами, які ЄБРР фінансує в Україні.

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