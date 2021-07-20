Путін відмовляється від зустрічі з Зеленським через Медведчука, — Deutsche Welle

Президент Росії Володимир Путін вкрай незадоволений діями свого українського колеги Володимира Зеленського щодо голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука. Саме тому він відмовляється від офіційної зустрічі з Зеленським у будь-якому форматі, вважає німецьке видання Deutsche Welle.

«Путін незадоволений діями Києва проти опозиційного українського політика Віктора Медведчука, з яким він підтримує близькі особисті стосунки. Українські слідчі звинувачують Медведчука в тому числі в державній зраді, він знаходиться під домашнім арештом у Києві», — йдеться в публікації.

За словами оглядача DW Костянтина Еггерта, Путін був «особисто злий» на Зеленського через його відносини з Медведчуком.

«Фактично, глава Кремля відмовлявся зустрічатися зі своїм українським колегою протягом декількох місяців ані на двосторонній основі, ані в рамках нормандського формату за участю Німеччини та Франції», — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 9 липня Печерський райсуд Києва продовжив термін домашнього арешту Віктору Медведчуку до 7 вересня. Крім того, напередодні суд прийняв рішення про продовження строків слідства у справі голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив про незаконне рішення суду про продовження строків слідства у справі Віктора Медведчука на 6 місяців.

Фото з сайту kremlin.ru

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