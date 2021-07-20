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Політика

Нардепи масово проігнорували позачергове засідання Ради — прийшло менше 100 обранців

15:02 20 липня 2021
Верховна Рада

У Верховній Раді, де нещодавно підтримали відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, на позачергове засідання, скликане у зв'язку з вимогами президента Володимира Зеленського розглянути 10 питань, зареєструвалися лише 99 народних обранців.

Про це свідчать дані, виведені на табло у сесійній залі .

Правда, пізніше кількість голосуючих збільшилася до 120 нардепів. Втім, це не допомогло прийняти проект постанови про скасування рішення парламенту про повторне прийняття в цілому з президентськими пропозиціями Закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Нагадаємо, що на наступний день після відставки Арсена Авакова, Рада затвердила на посаді міністра внутрішніх справ керівника парламентського Комітету з правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Фото зі сторінки Верховної Ради у соцмережах.

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