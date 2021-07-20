Державна казначейська служба України припинила всі виплати по проєктах програми «Велике будівництво», пише агентство УНІАН в своєму матеріалі.

«Це вже не перший раз, коли голова відомства Тетяна Слюз одноосібно приймає такі рішення, щоб фактично шантажувати президента Володимира Зеленського та уряд напередодні важливих політичних або соціальних подій. При цьому міністр фінансів Сергій Марченко на це ніяк не реагує», — йдеться в публікації.

Агентство відзначає, що причиною припинення фінансування в ДКСУ називають низький рівень залишків коштів на єдиному казначейському рахунку (трохи більше 10 млрд грн на початок липня), хоча раніше навіть на самому початку пандемії, коли уряд здійснював ряд екстрених витрат, схожі індикатори не заважали фінансувати зведення доріг, мостів та інших об'єктів інфраструктури.

«Якщо не брати до уваги пандемію коронавірусу, що триває другий рік, до якої вже давно пристосувалися і державні органи, і громадяни, і підрядники держпроєктів, в Україні не відбувалося ніяких надзвичайних подій, які б відволікли зі скарбниці надвеликі ресурси. А значить, повне призупинення платежів — не інакше як особисте рішення голови відомства Тетяни Слюз. І оскільки прецеденти вже були, є всі підстави вважати таке рішення пов'язаним з політикою. Примітно, що міністр фінансів Сергій Марченко, за даними джерел в Держказначействі, ніяк не реагує на те, що відбувається», — наголошується в статті.

УНІАН нагадує, що президент Зеленський раніше вже стикався з проблемою блокування платежів по «Великому будівництву».Минулого року Тетяна Слюз, яку називають креатурою голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, пішла на такий крок без узгодження з Мінфіном і «Укравтодором». Тоді в системі «зависло» кілька мільярдів гривень вже узгоджених платежів. Це гроші, які повинні були спрямувати на завершення робіт на цілій низці важливих об'єктів в 7−10 областях України. Частину з них повинен був відвідати з візитом Зеленський в рамках робочих поїздок по регіонах.

У ЗМІ таке блокування платежів назвали «політичними причинами» — нібито йшлося про «шантаж» з боку Тимошенко, яка буцімто намагалася вести переговори з Офісом президента про отримання посади прем'єр-міністра після можливої відставки Дениса Шмигаля в першій половині 2021 року.

«Влітку 2021 року спроба заблокувати „Велике будівництво“ також може бути пов'язана з бажанням дискредитувати чинного главу держави та провладну партію, щоб вони не змогли відкрити заплановані об'єкти до 24 серпня», — йдеться в публікації УНІАН.

Автор публікації припускає, що підрив внутрішніх позицій і «головної реформи» Зеленського всередині країни може виявитися лише частиною великого проєкту по розгойдуванню основ українських владних інституцій ззовні.

«Особливо ймовірним це здається перед важливими політичними переговорами, проведенням „Кримської платформи“ та святкуванням 30-річчя незалежності, яке повинно стати одною з ключових подій за всю першу каденцію президента», — йдеться в матеріалі.

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