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Політика

У Вашингтоні чекають від України розслідування щодо Кулика та Деркача, — політолог

18:38 20 липня 2021
Білий дім

Візит президента Володимира Зеленського в Білий дім після розслідування Forensic News щодо експрокурора Костянтина Кулика та його втручання в американські вибори може мати успіх лише в разі сигналу з боку українського глави держави про готовність до співпраці, вважає політолог Ярослав Божко.

Нагадаємо, американське судове видання Forensic News повідомило про те, що Костянтин Кулик був ключовою фігурою в компрометуючому подружжя Байденів фільмі Джуліані.

«По суті, один з найбільших американських профільних сайтів по правоохоронній системі прямим текстом підкреслив прізвище Кулика, дав трохи деталей, особливо таких, які ще глибше пов'язують цю групу в тематиці співпраці з росіянами. Ще раз тикають носом в історію про російський вплив, Джуліані, Деркача та подсанкційних осіб», — написав на своїй сторінці у Facebook політолог.

При цьому Божко зазначає, що дотепер Україна не озвучила свою позицію у цій справі.

«Попри те, що з кожним днем тема візиту Зеленського в Білий дім обростає все більшими чутками та скандалами, об'єктивно Банкова навіть не змогла ввести санкції проти хоча б тих людей, яких американці позначили як інспіровану росіянами групу по втручанню в їхні вибори», — зазначив політолог.

Ярослав Божко впевнений, що появою цього розслідування в період підготовки візиту Володимира Зеленського в Білий дім заокеанські партнери натякають не тільки на санкції, а й на розслідування.

«До речі, добре б якби й Ігор Коломойський був притягнутий для пояснення в цій справі: як так сталося, що його ручний прокурор Кулик, за допомогою якого Коломойський розправлявся зі своїми ворогами типу Гонтаревої, раптово стає учасником російських спецоперацій в США. Банкова може десятки разів робити міну, що не розуміє, чого від них хоче Вашингтон, але кожен раз прямі натяки звідти будуть все прямішими…» — вважає політолог.

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