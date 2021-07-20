Нардеп Тищенко та голова Закарпатської облради не проти повернення підслідного лідера Брензовича в Україну

Про позицію народного депутата України Миколи Тищенка та керівника Закарпатської обласної ради Олексія Петрова щодо керівника КМКС Партії угорців України Ласло Брензовича пише шеф-редактор видання Babel.ua Катерина Коберник у своєму матеріалі з детальним дослідженням політичної ситуації на Закарпатті.

Журналістка нагадала, як наприкінці листопада 2020 року СБУ провела обшуки в приватному будинку та офісі Ласло Брензовича. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів з ознаками сепаратистського характеру, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Відразу після цього голова МЗС Угорщини на засіданні Північноатлантичної ради заявив, що Україна розпалює ненависть щодо угорців, а Ласло Брензович виїхав з Україні до Будапешту.

Тоді голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров підтримав дії правоохоронців та зазначив: «Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями — вони впевнені, що буде підозра».

Проте у червні цього року коаліція у Закарпатській обласній раді змінила свій склад: з неї вийшли «ЄС», «Батьківщина» і «Рідне Закарпаття», а замість них до «Слуги народу» доєдналися представники ОПЗЖ, «За майбутнє», «Команди Андрія Балоги» та КМКС, лідером якої і є Ласло Брензович.

На запитання Катерини Коберник, чи може Брензович тепер повернутися додому через те, що є членом коаліції зі «Слугами народу», Микола Тищенко відповів, що його вину поки ніхто не довів, а Олексій Петров зазначив, що чекає його на робочому місці в облраді.

«Якщо захоче — повернеться, ми не можемо на нього впливати», — констатував нардеп Тищенко і додав, що головна проблема в тому, що справа перебуває на паузі, і незрозуміло, які у силовиків претензії.

Як повідомляє Укрінформ, сьогодні Ласло Брензович заявив про продовження політики придушення прав національностей в Україні: «Після обрання президентом України Володимира Зеленського політика придушення прав національностей не змінилася і йде за напрямом, який розпочався у другій фазі президентства Петра Порошенка».

Своєю позицією Ласло Брензович поділився в інтерв'ю на своїй сторінці у Facebook:

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