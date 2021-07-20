Внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яка в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так й кризові ситуації, пише Голос.UA в статті «Захід імперії? Що буде з МВС після відходу Авакова».

«За 7 років правління Авакова МВС перетворилося зі звичайного силового відомства на потужну імперію: Нацполіція, Нацгвардія, Прикордонна служба, Служба надзвичайних ситуацій, Міграційна служба … Показники ефективності роботи правоохоронців полетіли вгору. При цьому однією з серйозних заслуг тепер уже екс-міністра є те, що він зумів вибудувати дійсно працюючу вертикаль, розвал якої допускати не можна. Однак новому керівництву, схоже, це не до душі. І ось тепер існує ризик, що МВС може стати черговою „зламаною іграшкою“ ОП», — пише Голос.UA.

Видання зазначає, що з початку своєї каденції Володимир Зеленський намагається вивести з-під контролю МВС Держприкордонслужбу та Національну гвардію.

«Таке завдання поставили перед Денисом Монастирським, не встиг він зайти на посаду. Також залишається відкритим питання з приводу висновку Державної міграційної служби. Два роки велися дискусії з приводу поділу міністерства на кілька частин, й досі Аваков перешкоджав цьому … Адже це спроба зруйнувати механізм, який ефективно працював роками, адже не дарма Авакова називали кращим управлінцем», — наголошується в статті.

Автор також вказує на проблему з кадрами нинішньої влади, зазначаючи, що легковажна зміна керівництва правоохоронних структур несе серйозні ризики для безпеки.

«Кадровий голод просто колосальний: критична нестача професіоналів, що стосується досвіду — і поготів. А з відходом глави міністерства загострюється ризик початку кадрової плинності. Однією з основних втрат може стати відхід глави Нацпола Ігоря Клименко. Для структури це удар нижче пояса. Він показав блискучий результат — що в реалізації реформ, що в розкриття резонансних злочинів. З огляду на кадровий голод — замінити його може виявитися вкрай нелегко», — зазначає він.

Звичайно, резюмує автор, в будь-якому механізмі періодично знаходяться вишедші з ладу гвинтики, проте суть у тому, щоб цей механізм продовжував злагоджено працювати: «7 років МВС було прикладом стабільної та ефективної роботи, й більш того — по суті, це був останній все ще функціонуючий орган правоохоронної системи України, інші учасники якої давно вийшли з гри».

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