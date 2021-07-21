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Політика

Найвпливовіші та найефективніші: журналісти склали рейтинг державних топменеджерів

12:04 21 липня 2021
команда Зеленського

Представники команди президента Володимира Зеленського очолили рейтинг найефективніших державних управлінців за версією журналу «Фокус». Журналісти проаналізували, як топменеджери справляються з довіреними їм сферами державної політики.

Очолив рейтинг керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який відповідає не тільки за роботу ОП, а й курує міжнародний напрямок. Зокрема, зараз він готує візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Також Єрмак безпосередньо впливає на внутрішню політику.

«Офіс президента завжди в курсі всіх подій в країні, контролює їхній хід нарівні з Кабінетом міністрів», — йдеться в матеріалі.

Другим у рейтингу найбільш ефективних державних топменеджерів назвали заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

«З перших днів роботи в Офісі президента Кирило Тимошенко відповідав за інформаційну політику — співпрацю із засобами масової інформації, вибудовування комунікації президента з суспільством», — нагадує «Фокус».

З 2020 року Тимошенко також координує програму президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Серед досягнутих результатів журналісти назвали відкриття 100 садочків з 6 тисячами додаткових місць для дітей, 100 шкіл з 8 338 нових навчальних місць, швидкий ремонт таких важливих трас, як Київ — Харків. А до кінця року за президентською програмою мають завершити ремонт і будівництво 6 500 км доріг і 150 мостів.

Також до рейтингу кращих державних управлінців увійшли: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут та інші.

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