Посол Китаю в Україні написав листа народному депутату, лідеру партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який зараз перебуває під домашнім арештом, пише видання Телеграф.

Зокрема, в своєму листі Фань Сяньжун заявив про важливу роль співпраці ОПЗЖ з компартією КНР для розвитку двосторонніх відносин між Пекіном та Києвом.

«Упевнений, що подальша взаємодія між партіями дасть ще більше імпульсів поглибленню наших дружніх відносин та принесе ще більше реальних результатів на благо наших держав й народів», — написав китайський дипломат.



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