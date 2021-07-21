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Політика

Медведчук заявив про знищення судової гілки влади

16:10 21 липня 2021
Медведчук

Команда Володимира Зеленського взяла курс на знищення однієї з гілок влади — судової, заявив народний депутат, голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук.

«У нас було вчора зроблено заяву від імені партії — стосовно тиску на судову владу. Це дуже важливий аргумент, тому що, на наш погляд, команда при владі, якою керує пан Зеленський, взяла шлях та курс на знищення однієї з гілок влади — судової гілки влади», — заявив політик.

На його думку, на ВР чинився тиск, щоб розпустити й припинити повноваження Конституційного суду України; а потім під впливом Венеціанської комісії та інших міжнародних організацій цей законопроєкт відкликається; потім вноситься законопроєкт про розпуск Київського адміністративного окружного суду, потім незаконними указами звільняють, припиняють повноваження членів Конституційного суду.

«І коли Верховний суд кілька днів тому визнав незаконним указ президента Зеленського й обґрунтував цю незаконність протиріччям Конституції та чинному законодавству, то за даним фактом порушено кримінальну справу», — заявив Медведчук.

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