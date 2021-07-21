Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов може очолити уряд після відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля восени поточного року. Таку думку висловив блогер Михайло Шнайдер.

«Уряд планує побудувати інфраструктуру для 25 індустріальних парків за три роки. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Це забезпечить створення сотень тисяч робочих місць і залучення міжнародних інвестицій. І відверто кажучи, Чернишов один з найефективніших міністрів на сьогодні», — написав блогер.

За його словами, він давно спостерігає за діяльністю міністра.

«І бачу мінімум піару і самомилування. А замість цього — максимум ефективності та результативності. На відміну від того ж Любченка, якого звинувачував у корупції Саакашвілі. До речі, ходять чутки про те, що Шмигаль до осені може піти з посади, а Чернишов — кандидат в прем'єр-міністри. Як на мене, це хороший вибір. Сподіваюся, в ОП така ж думка. Ну, а суспільство, обов'язково це підтримає», — написав блогер.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомив, що кандидатуру першого віцепрем'єр-міністра і міністра економіки Олексія Любченка більше не розглядають як претендента на пост прем'єр-міністра після можливої відставки Дениса Шмигаля восени та переформатування уряду.

Йшлося про те, що Чернишова називали одним з кандидатів в прем'єри ще взимку, коли Любченко працював в ДПС.

«По одному з варіантів, який обговорюється, восени, разом з відставкою ще однієї партії міністрів (імовірно, Денис Малюська та Олександр Ткаченко, а також хтось з „соціального“ блоку), Чернишов може стати першим віцепрем'єром з перспективою замінити Дениса Шмигаля, або ж ексголову податкової позбавлять цього статусу і залишать йому тільки Мінекономіки», — йдеться в повідомленні.

Коли Чернишов був призначений головою Київської обласної держадміністрації, ЗМІ прямо вказували на те, що це призначення міг пролобіювати Ігор Коломойський. Екснародний депутат Сергій Лещенко стверджував, що призначення відбулося після проходження Чернишовим співбесіди у Коломойського. ЗМІ також пов'язують Чернишова з народним депутатом від ОПЗЖ Олександром Фельдманом.

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