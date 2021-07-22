Протести малого бізнесу змусили Київраду відмовитися від нових правил щодо МАФів

У четвер, 22 липня, під будівлею Київської міської ради відбулася чергова акція протесту київських підприємців, які вимагають не допустити винесення на голосування проєкту нових правил розміщення МАФів, які лобіює радник Кличка Дмитро Білоцерковець.

Київрада не внесла у порядок денний скандальний проєкт рішення Дмитра Білоцерковця, який встановлював нові правила для МАФів. Про це учасникам акції протесту під стінами Київради заявив депутат Київради від «Слуги народу», лідер міжфракційного об'єднання «Успішний Київ», голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, станом на сьогодні проєкт рішення «відправлений у помийку».

«Сьогодні є дуже гарна новина. Ми перемогли. Цей ганебний проєкт рішення на сьогодні пішов у помийку», — заявив Трубіцин.

Водночас він наголосив, що сьогодні підприємці «виграли бій, але не виграли війну».

«Війна буде продовжуватися, і я впевнений, що разом ми дійдемо до перемоги та разом напрацюємо проєкт рішення, який нарешті дасть спокій чесним підприємцям, дасть можливість працювати чесно, заробляти на хліб для себе і своїх родин. Ми для цього тут і зібралися з вами сьогодні», — заявив Трубіцин.

Підприємці, що зібралися на акції протесту, зустріли ці слова Трубіцина оваціями, оплесками та криками «Ура!».

«Запевняю, що депутатський корпус, мої колеги, ми й надалі будемо підтримувати малий бізнес, підтримувати усіх Киян, тому що це і є наша місія. Я гадаю, що ми ще зустрінемося під цими стінами, але ми будемо святкувати перемогу! Сьогоднішній бій ми перемогли стовідсотково, вони програли в суху», — додав лідер «Успішного Києва».

Під Київрадою зібралося кілька тисяч представників малого бізнесу. Паралельно кілька сотень підприємців на авто влаштували автопробіг по Хрещатику. Протестувальники тримають плакати: «Не продавайте наші робочі місця на торгах», «Мій МАФ годує дві сім'ї та платить в казну міста. Аукціон годує корупціонерів» тощо.

Нагадаємо, попередня аналогічна багатотисячна акція протесту відбулася під час попередньої сесії Київради — 8 липня.

Йдеться про проєкт рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» та проєкт рішення «Про затвердження зон розміщення на території міста Києва тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів торгівлі», проти яких активно виступають представники малого бізнесу, оскільки прийняття цих документів зробить тисячі київських МАФів поза законом.

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