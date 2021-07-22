Проєкт уряду щодо скорочення кількості вищих навчальних закладів в Україні призведе до втрати інтелектуального потенціалу нації. Унаслідок такої реформи з роками Україна перетвориться на країну, де переважна більшість громадян не матиме вищої освіти. Україні потрібне не скорочення кількості вишів, а збільшення фінансування системи вищої освіти. Про це народний депутат, лідер партії «За майбутнє», Ігор Палиця написав у своєму блозі.

Парламентарій нагадав, що наразі Міносвіти веде перемовини зі Світовим банком про виділення кредиту в 200 млн доларів на проєкт з оптимізації вищих навчальних закладів.

За словами міністра освіти Шкарлета, у результаті в Україні має залишитися 80−85 державних вишів. Тобто їх кількість може скоротитися більш ніж удвічі. Це означає, що більше 40 тисяч викладачів і наукових працівників втратять роботу, а понад 400 тисяч студентів — можливість здобути вищу освіту.

«Влада має розуміти, що вона робить! - написав обурений Ігор Палиця. — Внаслідок такої реформи з роками ми станемо країною, де переважна більшість населення не матиме вищої освіти. А неосвічена молодь не підніматиме економіку України. Втрата системи вищої освіти — це ніщо інше, як шлях перетворення нашої країни в постачальника сировини та дешевої робочої сили Заходу. Невже уряд згоден фактично продати шанс України на успішне майбутнє, лише б отримати 200 млн доларів кредиту від Світового банку?!»

Крім того, як зауважує лідер партії «За майбутнє», зазначений проєкт небезпечний своїми корупційними ризиками. Адже в українських реаліях мова може йти не про закриття неефективних вишів, а про заволодіння чиновниками землею та майном на мільярди гривень. Також не можна скидати з рахунку, що на окремих ректорів буде чинитися корупційний тиск, щоби саме їх ВЗО не потрапив до переліку на оптимізацію.

Палиця переконаний, що для вищої освіти необхідний інший шлях: не скорочення кількості вишів, а збільшення фінансування системи вищої освіти.

«Університети й інститути мають нарешті отримати всі необхідні повноваження для самостійного розвитку та вільного залучення коштів. Не потрібно говорити про надлишкові навчальні потужності», — зазначив народний депутат.

Він нагадав про успішний досвід сусідньої Польщі, який доводить, що за правильної державної політики їх можна використовувати для навчання іноземних студентів.

Партія «За майбутнє» наполягає, щоб український уряд призупинив переговори між Міносвіти та Світовим банком про надання кредиту на оптимізацію вишів. Одразу після початку роботи 6-ї сесії парламенту у вересні депутатська група вимагатиме звіту міністра освіти Шкарлета з цього питання.

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