У Києві вперше за 60 років провели реконструкцію Центрального автовокзалу Києва. У будівлі облаштували зручні зали очікування, кімнату матері та дитини, каси з квитками на рейси офіційних та перевірених перевізників, фудкорти та готель на 34 номери. Про це повідомив заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

«Поки столична влада не може дати ради з заторами та облаштуванням транспортної інфраструктури у Києві, центральна влада у партнерстві з приватними інвесторами налагоджує логістику пасажирських автобусних перевезень», — зазначив Тимошенко.

За даними МІУ, пасажиропотік оновленого автовокзалу розрахований на 7 тис. пасажирів на день. Після модифікації вдвічі збільшилася кількість платформ, а квитки на рейси можна забронювати й викупити онлайн. З 1 жовтня доступ до перону відкриватиметься після зчитування QR-коду пасажирського квитка.

Кирило Тимошенко додав, що на оновленому Центральному автовокзалі Києва працюватиме модель співпраці з перевізниками за європейським зразком. Перевізник платитиме 15% вартості квитка за заїзд на територію вокзалу.

«Раніше перевізники були змушені платити автостанціям до 30% від вартості квитка, але при цьому автостанції стояли (вибачте на слові, але кажу, як є) задрипаними. Це в тому числі одна із причин, чому утворився ринок «сірих» напівлегальних перевізників «під мостами», — зазначив замголови ОП.

Тимошенко акцентував, що приватизація Центрального автовокзалу Києва стала показовим кейсом того, як приватизація ключових, але абсолютно застарілих інфраструктурних об’єктів перетворює їх на ефективні транспортні вузли. Нові власники автовокзалу вклали у реконструкцію понад 100 млн грн та планують поширювати інноваційні підходи до роботи і на інших автовокзалах.

Зазначимо, у березні минулого року Фонд держмайна провів аукціон із продажу комунального підприємства «Київпасервіс» приватним інвесторам за 231 млн грн. До складу підприємства належали Центральний автовокзал столиці та ще 23 автостанції у Києві та області.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2020 році завдяки приватизації до держбюджету залучили 2,5 мільярда гривень.

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