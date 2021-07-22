На зсувонебезпечному схилі Печерська у Києві може відновитися будівництво: що відбувається

В порядок денний Київської міської ради внесено як невідкладний проект рішення «Про поновлення ТОВ „Український фонд розвитку регіонів“ договору оренди земельної ділянки».

Відповідне розпорядження було підписано мером Віталієм Кличком. Невідкладність пояснюється необхідністю наповнення міського бюджету за рахунок поновлення оренди ділянки.

Йдеться про ділянку на зсувонебезпечному схилі по вулиці Вільшанська, 2−6 у Києві, яка знаходиться біля Національного ботсаду імені Гришка.

У 2013 році Департамент містобудування КМДА видав містобудівні умови на проєктування на цьому місці житлового комплексу.

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