«У суду немає доказів»: нардеп Німченко про перенесення апеляції у справі Медведчука

Суд у справі Медведчука продемонстрував безпорадність. Про це заявив журналістам народний депутат з фракції ОПЗЖ Василь Німченко.

Коментуючи засідання Київського апеляційного суду, який переніс на 30 липня розгляд апеляційної скарги адвокатів на продовження цілодобового домашнього арешту Віктору Медведчуку, Німченко сказав: «Суд сьогодні виявився безпорадним, а безпорадним тому, що йдеться про наявність обґрунтованої підозри. Вона є чи ні — підозра в скоєнні протиправної дії чи кримінального правопорушення».

Нардеп назвав казусом той факт, що матеріали справи надійшли до апеляційного суду буквально за кілька хвилин до початку засідання.

«Це казус. Це буває в тому кримінальному процесі, де шукають причину, а не наслідок… Потрібна причина для того, щоб відкласти розгляд справи», — сказав Василь Німченко.

За його словами, аргументи судді вносяться у графу «поважна причина». А відсутність у судді достатньої інформації про матеріали й доказову базу говорить про те, що такий суд не в змозі приймати рішення, тим більше розглядати й давати оцінку.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти 8 осіб, серед них — голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку.

21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт для нардепа.

9 липня суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня.

Відразу ж після початку засідання адвокати нардепа заявили про відвід судді Сергія Вовка. Справа в тому, що Вовк вирішив розглядати питання продовження термінів досудового розслідування без сторони захисту. Але в підсумку суд відхилив клопотання про відвід судді та прокурора.

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