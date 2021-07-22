Шуфрич договорився: висловлюваннями нардепа про кримських татар на росТБ займеться поліція

На любителя бійок, опозиційного народного депутата фракції «ОТЗЖ» Нестора Шуфрича подали заяву про вчинення злочину. Як повідомив в мережі колега Шуфрича з фракції «Голос» Ярослав Юрчишин, приводом стали недавні заяви Шуфрича про кримських татар в ефірі телеканалу «Росія 1».

«Він (Шуфрич. — Авт.) Перейшов від ляпання язиком до дій, за які потрібно притягати до кримінальної відповідальності. В ефірі телеканалу держави-агресора почав активно розпалювати національну ворожнечу, розповідаючи, що раніше кримські татари викрадали наших жінок, а тепер визнаються корінним народом України», — повідомив Юрчишин.

На його думку, за публічні заклики, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності корінного народу України — кримських татар — проросійський політик повинен понести покарання як мінімум у вигляді позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, раніше Шуфрич заявив, мовляв за часів Ющенка і Тимошенко росіяни не нападали на Україну, тому що українське керівництво того часу «вміло говорити так, що у Путіна в думках не було нападати на Україну» .

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