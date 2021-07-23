СБУ викрила мережу, яка щорічно при сертифікації вимагала у моряків по 150 млн доларів — Кубраков

Служба безпеки України завершила складну операцію з викриття злочинної мережі, члени якої упродовж тривалого часу вимагали у моряків при проходженні сертифікації великі суми грошей. Розмір щорічних маніпуляцій з дозвільними документами оцінюється в 150 млн доларів.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його даними, членами корупційної мережі були як колишні, так і діючі посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. СБУ виявила документи і речові докази злочинної діяльності учасників злочинної групи.

«Наразі важливо, що держава нарешті повернула контроль над усіма даними та сервісами для моряків. Те, що доступ до Державного реєстру та інформаційних ресурсів отримали сторонні приватні особи, — це кричущий випадок», — пише Кубраков.

Як пояснив міністр, для безперешкодного проходження сертифікації учасники злочинної схеми вимагали від моряків до 8 тис. доларів США, а тим, хто відмовлявся платити, створювалися штучні перешкоди.

«Розумію, що морякам про це не потрібно розповідати, — вони відчули це на власному досвіді. Запевняю, що ми робимо зі свого боку все, щоб це відійшло у минуле. Ніхто не має уникнути відповідальності», — додав міністр.

Кубраков також нагадав, що в Мінінфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації України та USAID/UK aid проєктом TAPAS Project/"Прозорість та підзвітність в держуправлінні і послугах" триває робота над удосконаленням системи дипломування моряків. Зокрема, вже зараз проводиться експеримент з використання міжнародної системи тестування CES 6.0.

«Ми відчуваємо відповідальність перед українськими моряками — тому рухаємося максимально швидкими темпами. Скоро галузь отримає зручні та прозорі державні сервіси», — заявив Кубраков.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що більшість портів України планується віддати у концесію, а в державному управлінні залишити тільки найбільш прибуткові.



119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter