«Нічого нового»: нардеп Бурмич про звинувачення у справі Медведчука

Звинувачення у справі Віктора Медведчука виглядають сумнівними з точки зору перспективи судового розгляду, вважає народний депутат від ОПЗЖ Анатолій Бурмич. На його думку, розгляд апеляції адвокатів Медведчука перенесли через тиск на суддів.

«Я був присутній на всіх судових засіданнях (у справі Медведчука. — Авт.), зокрема щодо продовження запобіжного заходу… Хочу підкреслити, що слідчі жодного нового факту не принесли. Більш того, адвокати всі ці так звані факти повністю розбили та довели, що вони є неприпустимими до суду», — заявив Бурмич.

На думку нардепа, прокуратура досі не надала докази провини Медведчука.

«Я говорю з точки зору права… Адвокати у всіх наших експертних інстанціях, таких як КНДІСЕ, Харківський інститут експертиз та інших, все розбили, довели, що це є не докази, розумієте? Нічого нового. І, звичайно ж, сьогодні судді не знали, що їм робити, а в умовах, коли йде тиск на суд, й поготів. Ви знаєте, що навіть проти суддів Верховного суду, які визнали указ президента по Тупицькому незаконним, порушили кримінальну справу. Це прецедент, якого, напевно, немає у світі», — додав Анатолій Бурмич.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції, яку подали адвокати Віктора Медведчука про скасування продовження домашнього арешту на 30 липня.

9 липня Печерський райсуд Києва продовжив термін домашнього арешту Віктору Медведчуку до 7 вересня. Коментуючи дане рішення суду, Віктор Медведчук назвав його незаконним і таким, що підлягає оскарженню.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив про незаконне рішення суду щодо продовження строків слідства у справі Віктора Медведчука на 6 місяців.

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