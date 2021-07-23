26.99 / 27.20 31.73 / 32.09
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Виросла на 70 відсотків»: Медведчук прокоментував ціну на газ

13:18 23 липня 2021
Чайник на газовій плиті

За останні два роки ціна на газ для населення зросла на 70 відсотків, а падіння ВВП триває вже другий рік поспіль, заявив голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук.

«Якщо порівнювати два роки правління нової влади під керівництвом Зеленського, то тільки один показник я приведу: ціни на газ для населення збільшилися з травня 2019-го до червня 2021-го на 70%», — зазначив політик.

Він нагадав, як його політична сила обурювалася тарифною політикою Порошенка.

«Так, ми всі були обурені, і справедливо, тому що ціни на газ не повинні були бути тими, які були. Сьогодні ці ціни виросли вже на 70 відсотків. Так, сьогодні літо, зараз літо, але прийде осінь і необхідно буде інтенсивніше користуватися такими послугами, тарифами, як газ, гаряче водопостачання, тепло тощо, і ми знову зіткнемося, але вже з великими проблемами житлово-комунальних тарифів», — вказав він.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

Настя Каменських

Настя Каменських змінилася до невпізнання: сподобалося не всім

Таюне

«Час попрацював»: раритетне фото таємної дружини Винника здивувало фанатів

гроші

Податок на нерухомість 2021: яке майно не підлягає оподаткуванню

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.