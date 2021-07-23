«Виросла на 70 відсотків»: Медведчук прокоментував ціну на газ

За останні два роки ціна на газ для населення зросла на 70 відсотків, а падіння ВВП триває вже другий рік поспіль, заявив голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук.

«Якщо порівнювати два роки правління нової влади під керівництвом Зеленського, то тільки один показник я приведу: ціни на газ для населення збільшилися з травня 2019-го до червня 2021-го на 70%», — зазначив політик.

Він нагадав, як його політична сила обурювалася тарифною політикою Порошенка.

«Так, ми всі були обурені, і справедливо, тому що ціни на газ не повинні були бути тими, які були. Сьогодні ці ціни виросли вже на 70 відсотків. Так, сьогодні літо, зараз літо, але прийде осінь і необхідно буде інтенсивніше користуватися такими послугами, тарифами, як газ, гаряче водопостачання, тепло тощо, і ми знову зіткнемося, але вже з великими проблемами житлово-комунальних тарифів», — вказав він.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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