Влада не зможе побудувати успішну країну, оскільки продовжує нагнітати ситуації, які в майбутньому негативно відіб'ються на Україні, заявив народний депутат, голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом.

На думку нардепа, зараз необхідно будувати Україну як правову державу.

«Треба будувати правову державу, треба йти шляхом задоволення інтересів всіх верств населення, всіх груп, незалежно від того, живуть вони на заході, на сході, на півночі або на півдні, і якщо влада цього не розуміє, це означає тільки одне: вона не може ефективно управляти країною, а значить, побудова успішної країни відкладається доти, поки до влади прийдуть інші політичні сили», — заявив політик.

Медведчук нагадав програму партії ОПЗЖ: «Ми будуємо успішну країну, ми знаємо, як перетворити економіку, ми знаємо, які реформи треба провести, як зробити країну демократичною й правовою, ми знаємо, як встановити мир, ми знаємо, як зробити те, що буде задовольняти інтереси всіх верств населення, незалежно від того, де вони проживають. Тому я акцентую на цьому увагу в своїй статті й кажу, що є інший шлях, інший шлях розвитку країни, й розповідаю про цей шлях».

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва обрали запобіжний захід Віктору Медведчуку.

21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт для нардепа. 9 липня суд подовжив домашній арешт Віктора Медведчука до 7 вересня.

Відразу ж після початку засідання адвокати лідера ОПЗЖ заявили про відвід судді Сергія Вовка. Річ у тім, що Вовк вирішив розглядати питання подовження термінів досудового розслідування без сторони захисту. Але в підсумку суд відхилив клопотання про відвід судді та прокурора.

У ОПЗЖ відреагували з приводу санкцій проти Медведчука, назвавши дії влади політичною розправою.

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