26.99 / 27.18 31.72 / 32.07
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Де вони? Їх немає!»: Рабинович про відсутність доказів, що підтверджують провину Медведчука

16:03 23 липня 2021
Рабинович

20 липня Київський апеляційний суд розглядав апеляцію, подану адвокатами народного депутата України, голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, про скасування продовження домашнього арешту.

Суддя у справі зазначив, що суд щойно отримав 13 томів матеріалів справи з Печерського райсуду, і з ними необхідно ознайомитися детальніше. Однак в ОПЗЖ вважають, що справа Медведчука затягується через відсутність фактів провини.

«Якби у влади був хоча б один аргумент, що підтверджує вину Медведчука, то прокурори від радощів вже на столі танцювали. Але всі бачать — у них нуль аргументів… Нам говорили, що нададуть докази… Де вони? Їх немає!» — заявив народний депутат України, співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабинович, коментуючи рішення суду щодо перенесення засідання на 30 липня.

Зокрема, парламентарій назвав «все, що сьогодні відбувається, судилищем над опозицією».

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

Аліна Гросу

«Було дуже соромно»: Аліна Гросу на концерті перед військовими згубила спідницю

долари

Скільки долар буде коштувати до кінця літа: експерти здивували прогнозом

Повний місяць

Медовий повний місяць 2021: що потрібно і що категорично не можна робити 24 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.