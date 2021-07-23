«Де вони? Їх немає!»: Рабинович про відсутність доказів, що підтверджують провину Медведчука
20 липня Київський апеляційний суд розглядав апеляцію, подану адвокатами народного депутата України, голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, про скасування продовження домашнього арешту.
Суддя у справі зазначив, що суд щойно отримав 13 томів матеріалів справи з Печерського райсуду, і з ними необхідно ознайомитися детальніше. Однак в ОПЗЖ вважають, що справа Медведчука затягується через відсутність фактів провини.
«Якби у влади був хоча б один аргумент, що підтверджує вину Медведчука, то прокурори від радощів вже на столі танцювали. Але всі бачать — у них нуль аргументів… Нам говорили, що нададуть докази… Де вони? Їх немає!» — заявив народний депутат України, співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабинович, коментуючи рішення суду щодо перенесення засідання на 30 липня.
Зокрема, парламентарій назвав «все, що сьогодні відбувається, судилищем над опозицією».45
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