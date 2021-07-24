Медведчук назвав свою партію ОПЗЖ головною опозиційною силою в країні

Сьогодні партія «Опозиційна платформа — За життя» є головною опозиційною партією в Україні, заявив народний депутат, голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук під час спілкування з журналістами.

«Я не хочу зараз говорити про рейтинги, тому що є різні соціологічні дослідження, які по-різному показують настрої людей … І я б відійшов від рейтингів. Хочу процитувати Вадима Зіновійовича (Рабиновича, — Авт.), Він говорить: „ви холодильник відкрийте і подивіться“. Ось це важливий рейтинг, життєво важливий рейтинг. Ви подивіться ціни на газ, ви подивіться ціни на електрику, ви подивіться сьогодні вартість тепла, поставок холодної, гарячої води й багато чого іншого. Ви подивіться сьогодні на робочі місця, їх кількість збільшується чи ні, ви подивіться на доходи населення», — заявив Медведчук.

Політик зазначив, що постійно ростуть ціни на всі товари, й продовольчі, й промислові.

«Ось головний показник, а не рейтинги. І якщо при цьому сьогодні підтримують, зростає або падає рейтинг президента — це одне, але, на мій погляд, президент та його команда повинні зробити так, щоб ось ті вади, які я перерахував, — а вони далеко не всі з цього переліку, — повинні змінитися на користь та в інтересах людей. І якщо це буде — то тоді, напевно, будуть і рейтинги», — зазначив Медведчук.

При цьому він висловив сумніви, що чинна влада здатна на подібні дії, в той час як партія ОПЗЖ, за словами Медведчука, знає, що робити, й обов'язково зробить, коли прийде до влади.

Раніше народний депутат України, співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабинович, коментуючи рішення суду про перенесення засідання на 30 липня у справі Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, назвав «все, що сьогодні відбувається, судилищем над опозицією».

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