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Політика

Історія з «Північним потоком-2» означає банкрутство курсу Зеленського, — експерт

13:07 24 липня 2021
Північний потік 2 на завершальній стадії будівництва

З політичної точки зору успіх проєкту «Північний потік-2» означає банкрутство курсу Петра Порошенка і Володимира Зеленського, який просто продовжує політику попередника. Таку думку висловив політичний експерт Олександр Фомін, коментуючи ситуацію з російським газопроводом.

На думку експерта, останні події навколо цього проєкту відображають хитросплетіння та взаємозв'язкі європейської політики — й в площині Росія-ЄС, й в площині Україна-ЄС, і в площині Росія-Україна. Фомін нагадав, що в кінці червня будівництво газопроводу вийшло на фінішну пряму та ймовірно до кінця вересня 2021 року його буде завершено.

«З економічної точки зору, українська влада на чолі із Зеленським б'є на сполох, справедливо побоюючись, що українська ГТС стане просто не потрібна. А з політичної точки зору успіх проєкту «Північний потік-2» означає банкрутство курсу ПорошенкотаЗеленського. Адже проект активно підтримують ФРН таФранція — головні економічні локомотиви Європи. Якби країни ЄС не підтримували, то і не було б ніякого «СП-2», — вважає експерт.

Фомін процитував Віктора Медведчука, який вважає, що Україні слід не створювати проблем для Росії таЄвропи, а допомагати в їх вирішенні.

На думку Фоміна, історія з «Північним потоком-2» підтверджує версію про помилковий курс Порошенка-Зеленського в цьому питанні, а пропозицію Медведчука назвав прийнятною альтернативою йому.

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