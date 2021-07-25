«Це не збіг»: експерт прокоментував лист посла Китаю Медведчуку

Надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун написав листа народному депутату, голові політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку, який заявив про знищення судової гілки влади, напередодні засідання Київського апеляційного суду й це не збіг, вважає політичний оглядач Олександр Зубченко.

«Посол Піднебесної написав відкритого листа Віктору Медведчуку, в якому подякував главі політради ОПЗЖ за неоціненний внесок, який він вніс в розвиток двосторонніх українсько-китайських відносин … І дуже показово, що лист посла Китаю одному з лідерів ОПЖЗ з'явився буквально напередодні розгляду Київським апеляційним судом зміни запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Випадковість? Збіг? Не думаю», — зазначив він.

Також, на думку експерта, не є збігом і те, що Київський апеляційний суд так й не виніс рішення у справі Медведчука.

«Суддя нібито не встиг ознайомитися з матеріалами, тому вирішив перенести засідання на 30 липня. Явно видно, що в Офіс президента не підвезли свіжий „креатив“ … Та й сам суддя явно не горить бажанням виносити рішення, оскільки прекрасно розуміє, чим, за підсумком, це може для нього закінчитися», — зазначив він.

При цьому Зубченко підкреслив, що до цих пір у справі Медведчука доказів його провини як не було, так й немає.

Нагадаємо, раніше народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин повідомив, що політсила отримала у відповідь лист посла КНР в Україні на привітання, адресоване генеральному секретарю КПК Сі Цзіньпіну, зі 100-річним ювілеєм Комуністичної партії Китаю.

Раніше стало відомо про перенесення на 30 липня розгляду апеляції Київським апеляційним судом, яку подали адвокати Віктора Медведчука про скасування продовження йому домашнього арешту.

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