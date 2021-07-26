26.91 / 27.11 31.64 / 31.99
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

На Полтавщині за програмою «Велике будівництво» відкриють 7 сучасних приймальних відділень

12:04 26 липня 2021
Приймальне відділення на Полтавщині

У 1-й міській лікарні Полтави до кінця року відкриють оновлене приймальне відділення, яке реконструюють і обладнають медичною технікою. Сучасні приймальні відділення також з’являться в інших містах області, повідомляє Полтавська ОДА.

Минулого року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відремонтували приймальне відділення обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського. Цього року запрацюють приймальні відділення у 1-ій лікарні Полтави, а також у Гадячі, Горішніх Плавнях, Кременчуці, Лубнах, Миргороді й Хоролі.

На реконструкцію відділення у 1-ій лікарні Полтави витратять понад 75 млн гривень. За ці кошти капітально відремонтують і перепроєктують кілька старих відділень: приймальне, пульмонологічне і травматичний пункт, які працюватимуть як єдиний комплекс.

Наразі тут штукатурять стіни і завершують монтаж цегляних перегородок та починають прокладати системи електромереж і опалення. Восени планують завершити будівництво в одному крилі й змонтувати медичне обладнання, а до кінця року повністю завершать проєкт.


«Робота зі створення цього відділення — приклад партнерства держави й органу місцевого самоврядування. Міська влада виділяє кошти на ремонтні роботи, будівельну частину, а держава забезпечує дороговартісним обладнанням», — розповів голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, у приймальному відділенні з’явиться ангіограф, УДЗ-апарат, рентген, апарати КТ і МРТ. Завдяки цьому пацієнтам одразу робитимуть діагностику і в разі необхідності — готуватимуть до операцій, що допоможе рятувати більше життів.

За словами Синєгубова, також запланована реконструкція онкологічних лікарень у Полтаві та Кременчуці та оновлення обласної дитячої лікарні.

Як повідомляв координатор «Великого будівництва», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року за програмою президента Володимира Зеленського відкриють 177 модернізованих приймальних відділень лікарень.

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов&#39;язаний ранніми підйомами

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Молода мати

«Я так довго не протягну»: змучена дружина Павлика розповіла про труднощі материнства

Море без медуз

Шторм відігнав медуз від Кирилівки та Бердянська: що відбувається на курортах зараз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.