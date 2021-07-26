Народний депутат, голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук вважає, що для ефективної роботи судової системи в країні не потрібні якісь спеціальні реформи. «Просто закон повинен бути один для всіх», — цитує політика журналіст і блогер Руслан Коцаба, коментуючи продовження йому домашнього арешту.



«Віктор Медведчук як державник вболіває за міжнародний імідж України… Ми перестаємо бути країною, де править закон. Він же пропонував дуже простий рецепт: не треба жодних реформ, просто потрібно, щоб був закон один для всіх», — заявив Коцаба.

На думку журналіста, справа Медведчука безперспективна і, як би не затягувався процес, в результаті все розвалиться. «Жодних доказів немає, справа все одно розсиплеться, лусне, як мильна бульбашка. І, відповідно, він (Віктор Медведчук. — Авт.) Від цього в електоральному плані тільки виграє», — сказав Руслан Коцаба.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора звинувачує Віктора Медведчука у державній зраді. 13 травня політика взяли під домашній арешт, а 9 липня Печерський районний суд Києва подовжив цей запобіжний захід ще на два місяці.



Адвокати політика подали скаргу на це рішення. Його розгляд пов відбутися 20 липня в Апеляційному суді міста Києва, але засідання перенесли через те, що колегія суддів не встигла ознайомитись з матеріалами справи.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук заявив, що його адвокати готові до процесу оскарження запобіжного заходу і у них є докази, що спростовують обвинувачення та доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

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