Держказначейство заблокувало «Велике будівництво»: в ЗМІ назвали можливі причини

Державна казначейська служба припинила фінансування проекту «Велике будівництво» і з коштів держбюджету, і за рахунок залучених кредитів міжнародних партнерів. Про це пише видання «Дело», називаючи серед причин катастрофічно низький рівень залишків на Єдиному казначейському рахунку.



«ДКСУ (Держказначейство України. — Авт.) оприлюднило дані про виконання держбюджету за станом на 22 липня. Згідно з документом, загальний план надходжень за січень-липень вже перевиконано на 7 млрд грн, проте при цьому недобір по місяцю становить близько 30 млрд грн. За даними Рахункової палати, за перше півріччя бюджет перевиконано на 23,7 млрд грн, а витрати недовиконано на 44 млрд грн», — пише «Дело».

Попри це залишок на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 липня 2021 року був найнижчим з березня 2019 (!) року, відзначає видання. Серед причин такого становища називаються занижені плани надходжень від податкових органів, які не покривають поточних потреб бюджету, а також маніпуляції зі звітністю за допомогою податкових «скруток».

«За даними джерел в Держказначействі, фактичні залишки на сьогоднішній день ще нижче, ніж на початок місяця — саме тому відомство припинило всі виплати по проектам» Великого будівництва «. Причому не тільки фінансуються за рахунок Держбюджету, а й тих, кредитні кошти на які виділили міжнародні партнери України, зокрема, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк», — йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що тільки на виплату пенсій державі необхідно акумулювати протягом місяця близько 40 млрд грн.

«Таким чином, стабільна виплата пенсій у серпні є ще більшою загрозою, ніж недофінансування інфраструктурних об'єктів», — пишуть автори статті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що припинення виділення коштів Держказначейством на проєкти «Великого будівництва» може бути особистою ініціативою глави ДКСУ Тетяни Слюз, а пов'язане блокування може бути з неефективним управлінням фінансами з боку ДКСУ та Мінфіну, а також з політичними факторами. Зокрема, мова йде про очікування зміни уряду восени.

«Перспективи міністра фінансів Сергія Марченка вельми туманні, оскільки до нього накопичилася безліч запитань. За ним цілком може бути відправлена у відставку вся кадрова вертикаль, включаючи голову ДКСУ, яка перебуває на своїй посаді з квітня 2014 року. Для Тетяни Слюз блокування казначейських платежів може бути інструментом для ведення переговорів якщо не про подальше кар'єрне зростання, то хоча б про „золотий парашут“ при звільненні», — припускає «Дело».

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