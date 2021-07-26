26.91 / 27.11 31.64 / 31.99
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Путін може гніватися на Зеленського через Медведчука, — Deutsche Welle

13:09 26 липня 2021
Путін

Путін часто дивиться на політику крізь призму особистих відносин і, як відомо, чутливий до реальних або уявних нехтувань. Про це пише Deutsche Welle, припускаючи, що президент РФ злий на президента України Володимира Зеленського через те, що під домашнім арештом перебуває Віктор Медведчук, кум Путіна.

Німецьке видання нагадує, що Медведчук очолює партію «Опозиційна платформа — За життя», яка з 2014 року виступає проти прозахідної політики українського керівництва.

«Путін як завжди намагається налякати українців і Захід своєю загрозливою непередбачуваністю. Однак він дуже ясно дає зрозуміти, що може його заспокоїти», — пише Deutsche Welle конкретизуючи, що мова йде про звільнення Віктора Медведчука і прямі переговори з представниками ОРДЛО.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони ввести санкції проти 8 осіб — серед них Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. В даний час політик перебуває під домашнім арештом.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов&#39;язаний ранніми підйомами

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами

Молода мати

«Я так довго не протягну»: змучена дружина Павлика розповіла про труднощі материнства

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Море без медуз

Шторм відігнав медуз від Кирилівки та Бердянська: що відбувається на курортах зараз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.