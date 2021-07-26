Путін може гніватися на Зеленського через Медведчука, — Deutsche Welle

Путін часто дивиться на політику крізь призму особистих відносин і, як відомо, чутливий до реальних або уявних нехтувань. Про це пише Deutsche Welle, припускаючи, що президент РФ злий на президента України Володимира Зеленського через те, що під домашнім арештом перебуває Віктор Медведчук, кум Путіна.

Німецьке видання нагадує, що Медведчук очолює партію «Опозиційна платформа — За життя», яка з 2014 року виступає проти прозахідної політики українського керівництва.

«Путін як завжди намагається налякати українців і Захід своєю загрозливою непередбачуваністю. Однак він дуже ясно дає зрозуміти, що може його заспокоїти», — пише Deutsche Welle конкретизуючи, що мова йде про звільнення Віктора Медведчука і прямі переговори з представниками ОРДЛО.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони ввести санкції проти 8 осіб — серед них Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. В даний час політик перебуває під домашнім арештом.

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