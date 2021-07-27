Справа Медведчука: експерт оцінив перспективи позовів політика до ЄСПЛ

Спроби української влади погасити санкціями та кримінальними справами діяльність опозиції — зокрема, голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, — а також закриття трьох телеканалів, які належали його оточенню, дратують багатьох міжнародних експертів. І тому у позовів Медведчука до ЄСПЛ є оптимістичні перспективи, вважає політичний експерт Андрій Бодров.

«Перспективи їхніх позовів до ЄСПЛ проти рішень РНБО України виглядають для команди Медведчука досить оптимістичними. Дії Зеленського викликали роздратування навіть у Верховному комісаріаті ООН з прав людини, де побачили ознаки порушення свободи слова у забороні телеканалів „112 Україна“, Zik і NewOne», — нагадав Бодров

На думку експерта, через історію з Медведчуком Київ опинився в складній зовнішньополітичній ситуації.

«Великі гравці, виходячи зі своїх геополітичних мотивів, все більше відтісняють українське питання на периферію своїх інтересів», — зазначив Бодров.

Нагадаємо, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, коментуючи в ефірі «Радіо Свобода» рішення української влади про заборону каналів NewsOne, «112 Україна» і ZiK, висловила стурбованість тим, що «це рішення може вплинути на свободу слова в Україна, і нагадує, що держави зобов'язані поважати, захищати та забезпечувати права на свободу вираження поглядів, в тому числі право шукати, отримувати й поширювати різноманітну інформацію та ідеї».

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