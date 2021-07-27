Кузьмін запідозрив «слугу народу» Безуглу в блокуванні роботи ТСК у справі «вагнерівців»

Як і слід було очікувати, обіцяна Мар'яною Безуглою онлайн-конференція ТСК у справі «вагнерівців», не відбулася, як і чергове засідання комісії (наступна онлайн-конференція або засідання ТСК можливо відбудеться 23.08.21. — Авт.), написав народний депутат Ренат Кузьмін на своїй сторінці у фейсбуці.

«На сьогодні проєкти підготовлених мною дев'яти запитів про надання інформації та необхідних документів керівником ТСК не підписані та не спрямовані адресатам. Безугла категорично відмовилася направляти запити до компетентних органів США, Білорусі та Росії, а запити до Офісу президента України обіцяє підписати тільки після того, як за них проголосують члени ТСК після виходу з відпусток», — повідомив нардеп.



Таким чином, за словами Кузьміна, комісія витратить даремно чотири місяці з шести, відведених Радою до першого звіту ТСК, призначеного на листопад.

«ТСК фактично відновить свою роботу лише у вересні. За два місяці до дня, в який потрібно надати Раді звіт про результати розслідування. Відповідно до закону про ТСК, ненадання звіту тягне за собою припинення діяльності комісії», — зазначив нардеп.

З такою організацією роботи, пише Кузьмін, звітувати комісії буде нічим.

«Не складно уявити реакцію української та міжнародної спільноти на такий результат розслідування справи „вагнерівців“. Комісію звинуватять в саботажі розслідування й умисному приховуванні злочинців, що зірвали спецоперацію із затримання найманців… Це може стати початком імпічменту.. Схоже, діяльність ТСК Безуглої розслідуватиме вже інша комісія, створена новою Радою», — написав Кузьмін.

Парламентарій зазначив, що він закликав керівника ТСК організувати ефективну й якісну роботу комісії та приділити розслідуванню справи «вагнерівців» найпильнішу увагу, проте його заклик залишився непоміченим.

На своїй сторінці він опублікував проігноровані проєкти запитів до ТСК.

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