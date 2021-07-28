Тимошенко анонсував на осінь сезон здачі інфраструктурних об'єктів по всій Україні

Восени в Україні почнеться «сезон здачі об’єктів» — шкіл, садочків, лікарень і стадіонів, завдяки чому можна буде побачити, як розвиваються регіони в умовах децентралізації.

Про це заявив на форумі «Україна 30. Децентралізація» заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він наголосив, що в об’єднаних територіальних громадах реалізовується проєкт зі створення 100 оновлених садочків, 100 шкіл і 100 спортивних об’єктів. Їх будують і реконструюють на принципах співфінансування з місцевими бюджетами. Це свідчить, що децентралізація працює, і громади розвиваються.

«Завдяки фінансовій децентралізації кожна територіальна громада отримала можливості для вдосконалення соціальної, транспортної, медичної та іншої інфраструктури. Цього року у нас в країні в рамках різних ініціатив Офісу президента і Кабінету міністрів реалізовується більше 1 000 інфраструктурних проєктів по всій території України. Це і програма „Велике будівництво“, „Велика реставрація“, і нові програми — як-то „Здорова Україна“, активні парки тощо», — розповів Тимошенко, який координує президентське «Велике будівництво».

Зокрема, проєкт «Активні парки» передбачає створення парків дозвілля, в яких можна буде займатися спортом, у кожній територіальній громаді. За словами Тимошенка, проєкт стартував цього року, а минулого тижня вже почали відкриватись перші парки. Завершити проєкт планують вже до весни наступного року.

Не менш важливим напрямком співпраці центральної і місцевої влади є модернізація приймальних відділень у лікарнях, що відбувається по всій країні за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Як держава ми допомагаємо тим, що зробили 200 приймальних відділень в опорних лікарнях і надаємо субвенції для закупівлі необхідної техніки до лікарень у регіонах», — зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в 2021 році відкриють 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень, а також відновлять 6 500 км доріг.

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