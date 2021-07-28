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Політика

«Історія закінчиться погано»: Кузьмін передрік судді Вовку повторення долі його колеги Кірєєва

18:00 28 липня 2021
Ренат Кузьмін

Суддя Сергій Вовк, який веде справу голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, може повторити долю судді Родіона Кірєєва, який досі знаходиться в розшуку, вважає народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, який раніше звинуватив владу в дискредитації партії ОПЗЖ та її лідерів.

«Адвокати знайшли судові рішення в аналогічних справах, в яких суддя Вовк ухвалював прямо протилежні рішення, а значить, ці рішення проти Медведчука він прийняв явно протизаконно», — заявив нардеп.

На його думку, дуже схоже, що суддя Вовк повторить долю судді Кірєєва.

«Пам'ятаєте? Знаходиться в розшуку й досі з санкціями на затримання. І вся ця історія закінчиться для судді Вовка погано», — вважає парламентарій.

Нагадаємо, раніше адвокат голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила про вчинення суддею Вовком правопорушення під час розгляду справи опозиційного політика. За її словами, оцінку його діям даватимуть слідчі.

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