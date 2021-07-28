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Політика

Суддя невірно подовжив термін запобіжного заходу Медведчуку, — адвокат

18:17 28 липня 2021
Медведчук

Слідчий суддя невірно подовжив термін запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку. Таку заяву зробила адвокат політика Лариса Чередниченко під час пресконференції в «Інтерфакс-Україна».

«Про що прокурори й найголовніша генеральний прокурор Венедиктова, яка погодила клопотання, просили суддю? Вони просили продовжити термін запобіжного заходу до двох місяців. Що зробив слідчий суддя? Слідчий суддя продовжив термін дії запобіжного заходу фактично ще на два місяці», — заявила вона.

На думку Чередниченко, суддя не помітив відмінності та смислового навантаження між прийменниками «до» та «на».

«Простий приклад: вас беруть на роботу з зарплатою 8 тисяч гривень, й при прийнятті на роботу кажуть: «Ваша зарплата, якщо ви добре себе зарекомендуєте, буде підвищена на десять тисяч гривень та до десяти тисяч гривень» — різниця зрозуміла. Але слідчий суддя чомусь не бачить різниці смислового навантаження між прийменниками «до» та «на», — підкреслила Чередниченко.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту, який потім подовжили до 7 вересня.

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