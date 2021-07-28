«Оцінку його діям дасть слідство»: адвокат про правопорушення слідчого судді у справі Медведчука

Суддя у справі народного депутата Віктора Медведчука Сергій Вовк скоїв правопорушення під час розгляду справи, оцінку його діям даватимуть слідчі, вважає адвокат Лариса Чередниченко. Про це вона заявила на пресконференції в «Інтерфакс-Україна».

«Прийнявши несправедливе, незаконне, необґрунтоване й невмотивоване рішення, яким Віктору Медведчуку термін запобіжного заходу продовжений не до двох місяців, а ще на два місяці, тобто до 9 вересня, слідчий суддя Вовк фактично сам вчинив правопорушення. Слідчий суддя, який зобов'язаний на досудовому слідстві стежити за дотриманням законів слідчими та прокурорами, — він сам вчинив правопорушення. Оцінку його діям даватимуть слідчі, бо захист має намір послідовно домагатися відновлення порушених прав нашого клієнта», — підкреслила адвокат.

Раніше адвокат Чередниченко заявила про невірне подовження суддею терміну запобіжного заходу Медведчуку.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді, у вигляді цілодобового домашнього арешту, которий потім подовжили до 7 вересня.

В ОПЗЖ відреагували з приводу санкцій, назвавши їх правовим свавіллям та політичною розправою.

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