Сценарій підготовки дострокових парламентських виборів в Україні вже цієї осені підтверджується риторикою експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, повідомляє телеграм-канал «Україна 24».

«Цікавий сценарій розігрується. За наявною інформацією, в ході своєї недавньої поїздки до Штатів, Арсеній Яценюк отримав чітку дорожну карту зі сценарієм на прийдешній сезон», — йдеться в публікації.

Зокрема, в інтерв'ю «Espresso.tv» Арсеній Яценюк говорив про нову політичну добу.

«Навіть не доба, а щось на кшталт політичної ночі, тому що в моєму консервативному розумінні, як управляється країна, все зруйнувалося. Виявилося, що країною можуть управляти люди, які не мають найменшого, навіть зеленого поняття, як нею керувати. Тобто це доба популізму», — заявив тоді політик.

Як пише телеграм-канал «Україна 24», непрямим доказом таких планів може служити й рокіровка керівництва силових відомств: «Підтвердженням стає й реакція влади — вони стали спішно проводити різкі ротації в силовому блоці з переорієнтацією на британську підтримку».

Разом з тим у публікації звертається увага на суспільно-політичні настрої в Україні.

«Неспроста ж деякі політичні сили вже ведуть активну підготовку до виборчого процесу? Але ж при цьому, як загалом і сам Арсеній Петрович справедливо зауважив, за ці два роки «зелені» продемонстрували не тільки безпрецедентно високий рівень підтримки, а й рекорд з падіння рейтингів… Та й західні партнери, схоже, не бачать їх в провладних кріслах… «- йдеться у повідомленні.

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