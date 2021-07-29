Поле, про яке навіть не мріяли: у мережі показали, як будують стадіон у селищі Дніпровське

У селищі Дніпровське Дніпропетровської області ведуть реконструкцію стадіону, який стане головною спортивною ареною для місцевих жителів. Фотографії створення нового сучасного простору виклав у фейсбуці Юрій Голик.

Реконструкція стадіону «Дніпровець» відбувається у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Однак фактично стадіон будують заново, оскільки за пів століття експлуатації він технічно й морально застарів.

На оновленому стадіоні буде футбольне поле зі штучним газоном, який зараз викладають. Також прокладуть бігові доріжки з професіональним покриттям і обладнають майданчик для занять баскетболом і волейболом.

Трибуни також реконструюють, вони прийматимуть 400 глядачів. Крім того, навколо стадіону приведуть до ладу територію, зроблять дренажну систему, встановлять освітлення, відремонтують центральний вхід.

Нагадаємо, цього року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкриють 80 стадіонів і 29 басейнів у різних регіонах країни. Також стартувала національна програма «Здорова Україна», покликана популяризувати здоровий спосіб життя.

Як повідомляв координатор «Великого будівництва», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, по всій країні будуть створені активні парки та майданчики, де люди зможуть безкоштовно займатися спортом. Станом на зараз заплановано 873 таких майданчики.

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