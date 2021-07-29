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Політика

«Ми могли б шантажувати весь світ»: Арахамія про відмову України від ядерної зброї

11:26 29 липня 2021
«Ми могли б шантажувати весь світ»: Арахамія про відмову України від ядерної зброї

У президентській фракції «Слуга народу» вважають, що Україна не повинна була відмовлятися від ядерної зброї навіть в обмін на Будапештський меморандум, адже Путін вже узаконив застосування Росією ядерної зброї проти тих, хто його не має.

В ефірі телеканалу Україна 24 глава фракції Давид Арахамія заявив — з нами говорили по-іншому говорили б, і більш того, ми могла б шантажувати весь світ, щоб отримувати гроші на обслуговування ядерного потенціалу.

«В принципі, ми сьогодні все успадковуємо цю одну помилку (відмову від ядерного потенціала.- Авт.). Всіма помилками інших президентів можна просто знехтувати», — сказав Арахамія.

При цьому він вказав, що не знає, якими були обставини в першій половині 1990, однак все-одно вважає, що тодішній владі потрібно було проявити наполегливість і підписати, крім Меморандуму, і інші документи.

Довідково: Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року Леонідом Кучмою з лідерами США, Великобританії і РФ. Відповідно до документа Україна відмовилася від ядерної зброї, а країни-підписанти зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і кордони України. Незважаючи на те, що РФ віроломно порушила свої зобов'язання, в Москві досі відхрещуються від цього.

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