Міжнародна група розслідувачів Bellingcat найближчим часом планує випустити першу частину фільму WagnerGate. У ЗМІ прозвучали припущення, що саме через це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Адже фільм може обвалити рейтинг влади. Про це пише сайт Голос.UA.

«Є мінімум дві версії цього фільму. Одна з них повинна була показати українські спецслужби в ролі героїв, які спланували геніальну операцію. Інша була зосереджена на причині провалу цієї „геніальної операції“, та розповідала глядачам про те, який бардак (аж до держзради особисто президента) твориться у вищих ешелонах влади в Україні», — говориться в статті.

Наразі невідомо, який саме варіант фільму буде випущено в ефір. Автори статті нагадують про них.

Перша версія, на думку журналістів, пов'язана з операцією українських спецслужб, які «виманили» найманців з Росії до Білорусі під приводом вигідної роботи в третіх країнах, «а потім „злили“ їх білоруським спецслужбам, представивши справу як спробу повалити Лукашенко, що викликало скандал між Мінськом та Москвою».

Друга версія, як пишуть автори статті, заснована на припущенні про те, що Україна виманила найманців, щоб вивезти їх з Мінська літаком до Києва: «Цю операцію готували спецслужби, але її зупинили на Банковій, щоб не зривати намітившийся прогрес по Донбасу».

«Голос» також нагадує й про третю версію: це могла бути операція західних спецслужб.

«Росіян нібито збиралися перехопити не в Києві — їх хотіли під надуманим приводом „приземлити“ в Лівії, яка залишається об'єктом пильної уваги спецслужб США», — йдеться у статті.

Як відомо, 29 липня рік тому під Мінськом було затримано 33 членів ПВК «Вагнер», частина з яких воювала на Донбасі на боці бойовиків. Офіс генпрокурора направив до Білорусі офіційний запит про екстрадиційний арешт затриманих «вагнерівців». Однак відповіді не отримав. Замість цього Білорусь віддала 32 найманців Росії.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські спецслужби понад рік готували операцію із затримання «вагнерівців». Для цього їх виманили в Білорусь. За словами журналіста, на нараді в Офісі президента силовики повідомили про фінальну стадію спецоперації, але їх попросили відкласти її на декілька днів, після чого вона провалилася.

В СБУ та в Головному управлінні розвідки спростували свою причетність до підготовки цієї спецоперації, а глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав заяви «спланованою дезінформацією». У червні в інтерв'ю на телеканалі «1+1» Володимир Зеленський заявив, що історія з «вагнерівцями» не була операцією України, її ідея виходила від інших країн.

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