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Політика

«Це може стати початком імпічменту»: Кузьмін про «вагнергейт»

14:11 29 липня 2021
Володимир Зеленський

Якщо голова Офісу президента Андрій Єрмак причетний до «сливу» інформації щодо арешту членів групи ПВК «Вагнер», то це може стати початком процедури імпічменту президенту Володимиру Зеленському. Про це заявив народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ренат Кузьмін в ефірі телеканалу.

Депутат нагадав про оприлюднену у ЗМІ інформацію про те, що президент Зеленський та глава його Офісу Єрмак нібито отримали секретні дані про підготовку спецоперації щодо арешту російських найманців, які здійснювали військові злочини в різних країнах світу, в тому числі на Донбасі. Але після їх затримання у Білорусі вони були повернуті назад у Росію.

«Ось саме за цим фактом створили парламентську комісію, яка повинна цей факт розслідувати. І якщо встановлять, що це так, що Зеленський, Єрмак здали інформацію про спецоперацію, то це може стати початком імпічменту президента Зеленського», — сказав Кузьмін.

Нагадаємо, раніше Кузьмін неодноразово заявляв, що глава ТСК, народний депутат від «Слуги народу» Мар'яна Безугла цілеспрямовано блокує роботу комісії.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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