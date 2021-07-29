ЗМІ написали про дорожні схеми та корисні зв'язки мера Кам'янського

У діяльності міського голови Кам'янського Дніпропетровської області Андрія Білоусова продовжують розкриватися нові деталі, які мають корупційний характер, повідомляє «РБК-Україна».



Як пише видання, проти оточення Білоусова заведені вже десятки кримінальних справ за підозрами в розкраданні бюджетних коштів.

«Попри значний розмір міського бюджету, що становить 2,3 млрд гривень, стан міської інфраструктури, доріг, комунальних об'єктів Кам'янського можна описати одним словом — розруха. При цьому структури, нібито пов'язані з найближчим оточенням Білоусова, регулярно виграють тендери та отримують з міського бюджету багатомільйонні кошти на ремонт інфраструктури», — пише видання.

Зокрема, в публікації «РБК-Україна» зазначається, що на одному лише повторному встановленні світлофора в центрі міста фірма, близька до колишнього радника Білоусова Білобородова, нібито заробила відразу 6,1 мільйона гривень: «Загалом за короткий термін існування компанія отримала 117 млн гривень коштів місцевого бюджету».

«РБК-Україна» згадує також скандал, пов'язаний з ремонтом доріг. За даними видання, компанія, близька до оточення мера Білоусова, завищувала вартість ремонту в середньому на 20%. Тільки на п'яти останніх тендерах місто могло б заощадити понад 4 млн гривень.

«Лише за останні 3 роки департамент ЖКГ Кам'янської міськради уклав із цим підприємством договорів на 138 млн гривень. Зокрема, в березні 2021 року було оголошено один загальний тендер на 20 млн гривень: „Поточний ремонт дорожнього покриття на загальній території м. Київ“. При цьому не було вказано конкретне місце, де будуть проводитися роботи», — пише «РБК-Україна», відзначаючи, що «в тендері також брало участь підприємство, яке запропонувало за той же обсяг робіт вартість на 20% дешевше».

За інформацією «РБК-Україна», за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»), що передбачає до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про схему з виведення коштів міського бюджету на рахунки близьких до мера Кам'янського структур.

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